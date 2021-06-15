Британцы назвали ТОП-10 своих любимых сексуальных “извращений”

Опрошенные женщины сперва говорили про секс на свежем воздухе: на пляже, в лесу, под звездами. Они считают, что так можно привнести в отношения чуточку пикантности. В списке любимых “извращений” мужчин на первом месте стоит домашнее порно.

По результатам опроса оказалось, что 32% мужчин и 31% женщин не делятся с партнером своими сексуальными фантазиями. При этом 74% мужчин и 67% женщин заявили, что у данные фантазии у них присутствуют.

Топ-10 женских сексуальных фантазий выглядит так: секс на открытом воздухе; секс с завязанными глазами; ласки с пирсингом; ролевые игры; переодевание/сексуальные костюмы; съемка друг друга во время секса (домашнее порно); доминирование/подчинение; игра с едой; порка и хлысты; связывание.

Топ-10 сексуальных фантазий по версии мужчин: домашнее порно; ролевые игры, особенно с униформой; бондаж, порка и хлысты; секс на открытом воздухе; секс втроем; резина/латекс и кожа; доминирование/подчинение; ласки с пирсингом; игра с едой; секс с завязанными глазами.

Эксперт по их отношениям Джессика Леони уверена, что зачастую люди начинают изменять потому, что партнер не разделяет их любовных изысков.

Джессика советует провести с партнером доверительную беседу на эту тему, которая способна спасти от измен.