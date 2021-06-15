ВИДЕО | Моргенштерн выпустил свой "лучший клип": он танцует голым и тушит сигарету в тарелке МУЗ-ТВ

Моргенштерн свое новое творение называет "лучшим в истории". "Ребят можете больше не снимать клипы, лучше уже не будет", – написал исполнитель в Instagram-посте.

В начале видео он покупает у богачей поместье, после развлекается там с девушками, учит их "каким-то гадостям" (как написал сам Алишер), раскидывается деньгами, а еще переодевается в Пушкина.

Клип получился впечатляющим и зрелищным. Текст, как и другие песни Моргенштерна, написан в свойственной ему манере – с большим количеством матов и без капли самоцензуры.

Видеоработа ARISTOCRAT стала сюжетным продолжением предыдущего клипа Моргенштерна на песню OLALA. Оба трека вошли в альбом Million Dollar: Business.

Новый клип MORGENSHTERN в Сети похвалили:

"Ну клип конечно гениальный"

"Мне одному кажется, что клипы Моргенштерна уже как отдельные фильмы?"

"Ну неплохо.. неплохо.. Я уже не знаю как на это реагировать.. нереальный, красивый клип с множеством отсылок, кайф"