Фейковая Канделаки отстранила Губерниева от эфиров и сообщила о пьянстве Бузовой. Реальная Канделаки в гневе

Вообще, скандал на “Матч ТВ“ — это концентрация сути современного российского телевидения. Здесь все: приглашение не особо компетентного человека в качестве гостя, ругань и слезы и главное — невозможно отличить правду от вымысла.

По Сети разлетелся скриншот — предположительно из Инстаграма руководителя “Матч ТВ” Тины Канделаки. “Ольга действительно была в состоянии алкогольного опьянения в нашей студии, но это не имеет отношения к тому, что тон и лексика Димы были непозволительными… Я приняла решение, что он будет временно отстранен от эфиров на Матч ТВ за хамство… Оля вернется к нам в эфирм в пятницу. Не пропустите!”

Затем часть сообщения о нетрезвой Бузовой была удалена, но к этому времени уже оригинал вовсю обсуждался. “Повелась” даже Ксения Собчак.

Наконец, Тина Канделаки возмутилась и назвала все эти сообщения бесстыжим фейком. “Проверить подлинность той или иной сториз — вопрос одного звонка или сообщения моим пиарщикам. Да и интернет, как известно, все помнит. <…> Ну а хайпиться на истории “Ольга Бузова vs Дмитрий Губерниев”, нанося ущерб “Матч ТВ”, я не рекомендую никому”, — заявила Канделаки, хотя этим уже сутки занимаются примерно все. Разве что комментаторы расходятся во мнениях, кто в этой истории выглядит хуже остальных: “хам” Губерниев, “плакса” Бузова или руководитель телеканала, где обсуждение спортивных событий вышло на какой-то принципиельно новый уровень.