ВИДЕО | “Испанский стыд”: Глюкоза дала облизать руку своей 14-летней дочери

Напомним, Глюкоза в последний день перед новыми коронавирусными ограничениями в Москве устроила грандиозную вечеринку в честь своего юбилея, а также 15-й годовщины свадьбы с супругом Александром Чистяковым. Несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в столице, артистка собрала в одном помещении без масок весь столичный бомонд.

Когда в зал вынесли праздничный торт, Глюкоза зачем-то запустила внутрь руку. Супруг, который резал лакомство, быстро ее отдернул. После этого к певице потянулась дочь Лида, чтобы облизать с маминых пальцев остатки десерта. Наталья не стала препятствовать и с невозмутимым лицом положила измазанную в шоколаде руку в рот ребенку.

В соцсетях видео с Глюкозой и ее дочерью вызвало недоумение. “Самое странное видео в моей жизни”, “Очень странное видео, у нее своя атмосфера”, “Испанский стыд”, — стали писать пользователи.

В одном из комментариев припомнили скандал с матерью рэпера Тимати Симоной, которая дала пятилетней внучке Алисе облизать бабушкин палец на ноге. Женщина сняла весь процесс на видео и выложила в Инстаграм.