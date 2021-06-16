За Бузову! Девушка-боец вызвала Губерниева на поединок

По ее словам, с представительницами прекрасного пола так говорить вообще нельзя. После чего спортсменка ММА вызвала мужчину на бой: Если вам так нравится играть с женщинами, приглашаю вас сыграть со мной, если вы, Дмитрий, действительно мужчина. Выходите на ринг или в клетку против меня — по правилам бокса или ММА ” — написала она в Instagram, добавив, что ее не смущают габариты противника, она уверена, что тот струсит выйти на октагон.