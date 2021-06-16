16.06.2021, 11:45
За Бузову! Девушка-боец вызвала Губерниева на поединок(5)
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Скандал с участием певицы Ольги Бузовой набирает обороты в Сети. Спортсменка и мастер боевых искусств Ангелина Семенова вызвала на бой “обидевшего” артистку спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, — сообщает Topnews.
Семенова заявила, что Губерниев поступил некрасиво и непозволительно, потому что потребовал знания тонкостей от “девушки-певицы”.
По ее словам, с представительницами прекрасного пола так говорить вообще нельзя. После чего спортсменка ММА вызвала мужчину на бой: Если вам так нравится играть с женщинами, приглашаю вас сыграть со мной, если вы, Дмитрий, действительно мужчина. Выходите на ринг или в клетку против меня — по правилам бокса или ММА ” — написала она в Instagram, добавив, что ее не смущают габариты противника, она уверена, что тот струсит выйти на октагон.
Губерниев откликнулся на призыв в своем духе, предложив посоревноваться в академической гребле, мастером спорта по которой он является.