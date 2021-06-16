Шоубиз
16.06.2021, 13:13

"Для Инстаграма мы слишком горячи": Эстонская блогерша призвала подписчиков переходить на другой сайт

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Сандра Роосме
Сандра Роосме
screenshot - youtube
Эстонская мотогонщица Сандра Роосме, которая зарабатывает на OnlyFans, постоянно делится откровенными фотографиями с подписчиками в Инстаграме. Но недавно ее пост удалили, поскольку он противоречит правилам сообщества.

Еще одна причина зайти на OnlyFans, потому что для Инстаграма мы слишком горячи”, — написала блогерша, выставив в историю скриншот, на котором показано, что Instagram удалил ее пост из-за слишком откровенного содержания.

Сандра Роосме часто показывает подписчикам в Instagram, как снимается контент для ее аккаунта на OnlyFans. На страницу мотоблогерши подписано почти 150 000 пользователей.

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