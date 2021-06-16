16.06.2021, 13:13
"Для Инстаграма мы слишком горячи": Эстонская блогерша призвала подписчиков переходить на другой сайт(2)
screenshot - youtube
Эстонская мотогонщица Сандра Роосме, которая зарабатывает на OnlyFans, постоянно делится откровенными фотографиями с подписчиками в Инстаграме. Но недавно ее пост удалили, поскольку он противоречит правилам сообщества.
“Еще одна причина зайти на OnlyFans, потому что для Инстаграма мы слишком горячи”, — написала блогерша, выставив в историю скриншот, на котором показано, что Instagram удалил ее пост из-за слишком откровенного содержания.
Сандра Роосме часто показывает подписчикам в Instagram, как снимается контент для ее аккаунта на OnlyFans. На страницу мотоблогерши подписано почти 150 000 пользователей.