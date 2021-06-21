Новых Сейди и Ады из Rannamaja не будет? О предположительном окончании реалити-шоу: “Обо всем подробнее тогда, когда придет время”

Один из фанатов спросил на прошлой неделе у известного ютубера Андрея Зевакина, смог бы молодой человек, помимо комментирования телешоу Rannamaja, сам принять участие в нем. Без лишних слов Зевакин ответил отрицательно, но все же не перестал говорить о Rannamaja.

“Я не знаю, могу ли я говорить, но… R.I.P. Rannamaja, — добавил Зевакин. Конечно, сказанное ютубером заставляет задуматься, действительно ли не будет третьего сезона и эстонские телезрители лишатся одного из любимых реалити-шоу?