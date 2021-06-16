“Короноотрицатели и вакцинофобы — придурки”: Сергей Лукьяненко назвал тех, из-за кого в России началась третья волна

“Мы первыми в мире сделали вакцину от короны. Вакцина оказалась лучшей в мире”, — частично выдает желаемое за действительное фантаст. Но спишем “лучшую в мире” на патриотизм. Оказалось, однако, что коллективные “мы” сами же и не воспользовались таким подарком: “Мы [проворонили] возможность на зависть всему миру и к огромной выгоде для страны и всех нас первыми выйти из пандемии. Не Путин. Не правительство. Не олигархи. Не масоны. Не евреи. И даже не велосипедисты. Мы сами виноваты”.

Но все же Лукьяненко уточняет, кто именно — та часть “мы”, которая во всем виновата прежде всего: “Вы — короноотрицатели и вакцинофобы — придурки. Вы тупые бестолочи. Стоило бы всех вас ограничить в правах и лишить бесплатного лечения от ковида — ну, его же все равно нет, так что ничего страшного?”

“По стране привилось 9%. Среди привившихся разыгрывают автомобили и квартиры — лишь бы уговорить привиться. Просят власти, просят религиозные лидеры. Упрашивают тупых балбесов. Уговаривают. Не помогает. Не прививаются. Не носят маски. На все забили. Само как-нибудь пройдёт… Ну что, дождались третьей волны? Красавы”, — сокрушается писатель. И — фантаст все-таки! — поразмышлял о том, как бы он сам действовал на месте Темного Властелина. Если вкратце: обязательная вакцинация или тюрьма.

И действительно: со стороны может показаться странным, когда вакцины доступны практически свободно — а желания прививаться и доверия к ним нет. Тут бы врачу-психиатру (в прошлом) Лукьяненко и задуматься, почему так происходит. Но он пошел по простому пути и пришел по нему к не менее простому выводу: “дураки потому что”.