Звезды в больнице: МакSим с поражением легких, Водонаева с ишемической атакой

До этого, кстати, инсайдеры передавали, что на последнем концерте певица была “не в себе”, но первым делом предположили, разумеется, проблемы с алкоголем. Но нет, реальность оказалась не настолько простой. “Выступала уже с температурой 39. Мое самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача — и меня забрали в клинику. На данный момент поражение легких от 40 процентов, подтвержденного теста на COVID-19 у меня нет. Врачи говорят, пневмония”, — поделилась с поклонниками артистка.

Алена признается, что после первой госпитализации старалась влиться в прежний режим и даже отправилась на отдых с подругой в Санкт-Петербург. “После обеда я уже была в нашем отеле, переоделась в красивое платье и ждала такси, сидя во дворике отеля. Оля была рядом со мной. Ну а дальше на холодном полу… Потеря сознания, обморок, сотрудник отеля и Оля уносят меня в номер, кладут на кровать и вызывают скорую. Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются. Скорая приехала через 40 минут. В тот момент это казалось вечностью. В последнее время, я достаточно осведомлена в вопросах ишемических и геморрагических инсультов, глубоко изучаю эту тему и, конечно, поняла по симптомам, что со мной. Когда приехала скорая, моя речь уже восстановилась, жар спал. Они подумали, что у меня просто упало давление, бахнули мне физраствор и уехали”, — описывала ситуацию теледива.