16.06.2021, 16:54
ФОТО | Дженнифер Лопез застукали за поцелуем с Беном Аффлеком
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Дженнифер Лопез и Бен Аффлек попали в объективы папарацци во время отдыха в одном из калифорнийских ресторанов. Не опасаясь фотографов, звезды дали волю чувствам, — умиляется mail.ru.
В сети активно обсуждают воссоединение звездной пары.
“Как я за них рада! Идеальная пара”, “Каково их детям смотреть на это…”, “Прекрасные”, “Они так подходят друг другу”, “Почему мне это кажется неестественным? Как будто пиар”, “Спасибо папарацци, что развеяли последние сомнения”, — пишут пользователи инстаграма.
Напомним, Лопез и Аффлек встречались в начале 2000-х. Пара была помолвлена, однако так и не пошла под венец.
Слухи о том, что между экс-влюбленными вновь вспыхнули чувства, появились в мае 2021 года, после того, как пара вместе провела отпуск. Позднее звезды отдохнули в Майами, а недавно сходили на романтическое свидание.