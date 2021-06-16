ФОТО | Дженнифер Лопез застукали за поцелуем с Беном Аффлеком

В сети активно обсуждают воссоединение звездной пары.

“Как я за них рада! Идеальная пара”, “Каково их детям смотреть на это…”, “Прекрасные”, “Они так подходят друг другу”, “Почему мне это кажется неестественным? Как будто пиар”, “Спасибо папарацци, что развеяли последние сомнения”, — пишут пользователи инстаграма.

Напомним, Лопез и Аффлек встречались в начале 2000-х. Пара была помолвлена, однако так и не пошла под венец.

Слухи о том, что между экс-влюбленными вновь вспыхнули чувства, появились в мае 2021 года, после того, как пара вместе провела отпуск. Позднее звезды отдохнули в Майами, а недавно сходили на романтическое свидание.