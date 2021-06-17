"Гонорар был ящик пива и еда": Лидер эстонской группы Mess-Mend Антон Горчаков вспомнил время 90-х

— Антон, расскажи как создалась ваша группа Mess-Mend.

— Группа Mess-Mend создана была в самом начале 92-го. История немного комическая и мистическая одновременно. С 90-го года мы были участниками одного коллектива, выступавшего с весьма наивными юношескими песнями. Это была некая ядрёная смесь попсы и русского рока.

И вот однажды на очередную репетицию не явился наш лидер. Нет, он не ушёл в запой, не выпрыгнул из окна и не улетел в космос. Он просто взял и исчез. Ну, 90-е, сами понимаете… Правда через год он нашёлся, но мы уже взяли название Mess-Mend, написали собственные песни на английском языке и были вполне готовы к новым свершениям в области жёсткой гитарной музыки. Попса и русский рок исчезли из нашего творчества без следа.

— Каково это было — работать в 90-е? Чем отличалась публика тогда и сейчас?

— Скажу так: было стрёмно, но весело! Публики было много и она была очень благодарной. Попасть в нашем городе на живые выступления даже не самых известных групп европейского или мирового масштаба было практически невозможно. Что у нас было тогда из серьёзных мероприятий? Фестиваль Rock Summer. Не для всех он был доступен. Зато можно было хорошо оттянуться в какой-нибудь забегаловке с дешёвым пивом под рёв гитар самодеятельных рок-звёзд разной степени вменяемости. Золотое время, одним словом!

— Какие-нибудь жёсткие случаи были?