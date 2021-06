"Гонорар был ящик пива и еда": Лидер эстонской группы Mess-Mend Антон Горчаков вспомнил время 90-х

— Вы можете послушать весь наш альбом целиком. Первая композиция на нашем альбоме носит название Never Do The Same. В ней говорится о том, что не стоит влюбляться во что-то эфемерное. А композиция One рассказывает, что в жизни одно вытекает из другого, но важно хранить верность своей единственной настоящей любви. В нашем случае это музыка!