16.06.2021, 18:27
Бюрократия — двигатель эволюции! В России хомяк превратился в собаку(5)
Photo by Katherine McAdoo on Unsplash
Жительница Благовещенска хотела, в общем, не так много — всего лишь взять с собой в полет хомяка. Не тут-то было! Хозяйке пришлось не только привить грызуна и собрать для него пакет документов, но и оформить особый посадочный талон, — рассказывает 5tv.
Выяснилось, что для 50-граммового животного нужен набор документов, как для собаки, и отдельный “собачий” билет. В итоге хозяйке пришлось прививать питомца от бешенства, оформлять особый посадочный талон и ветеринарное свидетельство. На все про все ушло (кроме потраченного времени) около 50 евро.
Впрочем, специалисты говорят, что хозяйке хомяка еще повезло. Большинство авиакомпаний не берутся перевозить грызунов. Особенно зайцем. А вот собакой, как оказалось, можно.