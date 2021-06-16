Бюрократия — двигатель эволюции! В России хомяк превратился в собаку

Выяснилось, что для 50-граммового животного нужен набор документов, как для собаки, и отдельный “собачий” билет. В итоге хозяйке пришлось прививать питомца от бешенства, оформлять особый посадочный талон и ветеринарное свидетельство. На все про все ушло (кроме потраченного времени) около 50 евро.