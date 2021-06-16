Вдова Олега Табакова сравнила Ольгу Бузову с Владимиром Зеленским

Напомним, что премьера спектакля МХАТ “Чудесный грузин” вызвала настоящий ажиотаж в Сети. На одну из ролей была приглашена светская львица. Такой выбор руководства театра поверг общественность в шок. Очень скоро театральное сообщество отреагировало на происходящее. Деятели искусства буквально разделились на два лагеря — кто-то подверг Бузову жесткой критике, а кто-то, напротив, уверенно встал на сторону телеведущей.

Среди “защитников” знаменитости оказалась и актриса Марина Зудина. Вдова Табакова не исключает возможности, что Бузова сыграет что-то по-настоящему гениальное. Артистка также посетовала, что общественность говорит об отсутствии таланта, совершенно не разбираясь в вопросе.

В качестве примера успешной карьеры Зудина неожиданно привела действующего президента Украины: “Тот же актер Зеленский стал президентом, например”.

И вот тут россияне насторожились по-настоящему…