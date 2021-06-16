Супергерои ЭТИМ на занимаются! Из мультсериала “Харли Квинн” вырезали сцену орального секса

Халперн отметил, что работать с персонажами, которых считают антагонистами, легче, поскольку это дает авторам большую свободу действий. “Прекрасный пример — в третьем сезоне “Харли Квинн” у нас была сцена, где Бэтмен делает кунилингус Женщине-Кошке. И студия DC заявила: “Нельзя этого делать. Этого ни в коем случае нельзя делать“”, — поведал он.

“Они сказали: “Герои этого не делают”. Мы спросили: “То есть герои — просто самовлюбленные любовники?” А они в ответ: “Нет, но мы продаем игрушки с героями. И трудно продать игрушку Бэтмена, если он делал кому-нибудь кунилингус“”, — вспомнил Халперн.

Премьера мультсериала “Харли Квинн” от студии DC состоялась в 2019 году. Главную антигероиню в проекте озвучила актриса Кейли Куоко, известная по ситкому “Теория Большого взрыва”.