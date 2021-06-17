Уже не могла дышать: Анна Седокова чуть не умерла на курорте

Сначала Анна покрылась красными пятнами и стала сильно отекать. У Седоковой началась крапивница — дерматит аллергического характера. Чтобы побороть болезнь, певица стала принимать антигистаминные препараты, которые вызывают побочные эффекты. В конце концов артистка решила, что ее организм справится с аллергией самостоятельно, и перестала пить таблетки, что привело к тяжелым последствиям. Посреди ночи Анна проснулась от того, что не могла дышать. У артистки начался отек Квинке — сильный отек гортани, кожи и слизистых оболочек. Если в такой ситуации вовремя не принять меры и срочно не вколоть необходимые препараты, больной может умереть от удушья.

“Крапивница посетила нас на Миконосе. Я решила больше не принимать жесткое лекарство. Так как оно медленно убивает меня и садит иммунитет. Решила побеждать болезнь сама, — рассказала Анна в сториз Инстаграма. — Сегодня утром я проснулась от того, что задыхаюсь. Это называется отек Квинке. Когда внутренние органы отекают, и тебе становится тяжело дышать. В этом случае нужно срочно ставить укол. Безусловно, нужно посоветоваться с доктором!”

Жизнь артистке спас ее муж Янис Тимма: он сделал певице укол, и отек спал. Артистке стало легче, и ее тело перестало гореть огнем. Седокова призналась, что испытала незабываемые ощущения, как будто ее лицо подверглось тысячам пластических операций. Анна рассказала, что постоянно мажет тело кремом, хотя ей больше хотелось бы искупаться в нем.

К слову, Седокова нашла плюсы даже в ситуации, когда она умирала от отека Квинке. Певица с юмором рассказала, что аллергия действует не хуже уколов красоты.

“Лицо опухает, зато губы как после уколов. Еще подбородок опухает, и вытягивается овал лица. Одни бонусы, получается”, — рассказала артистка.