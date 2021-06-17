Несчастный случай: Алексей Кортнев остался без квартиры

Незадолго до пандемии Алексей приобрел квартиру в Москве, в которой сейчас живет. Наличных средств у музыканта не оказалось, поэтому он взял жилье в ипотеку. До наступления самоизоляции Кортнев исправно платил по счетам. Но, когда остался без концертов, понял, что больше он это делать не сможет. Чтобы не залезать в долги, он нашел выход.

“Я продал другую квартиру, которую в свое время покупал на черный день”, — рассказывает артист.

Кортнев признался, что продажа квартиры спасла его от задолженности перед банком. Музыкант не понимает, почему в непростое время банки не понижают ставки по ипотеке, ведь многие люди остались без заработка.

Сейчас артист уже начал выступать. Но если самоизоляция повторится, то он готов пойти работать в такси. Благо водительский стаж у него внушительный. Потому как больше квартир в Москве, кроме той, в которой он живет, у певца нет.

Кстати, в Москве вакцинация понемногу становится обязательной. Например, с 15 июля от служб такси будут отключены водители, которые ее не прошли. Так что у Алексея будет шанс не только заработать, но и в относительно комфортных условиях.