"Сделать гадость легче всего": адвокат Добровинский пытается добиться отмены решения не пускать Киркорова в Литву

"Это давление на Россию, я убеждён в этом, - предположил адвокат Александр Добровинский . "Ну какую опасность для государства может представлять песня «Зайка, моя» или «Цвет настроения синий»? Это смешно. Это давление на Россию, мол, мы не хотим видеть вашу культуру, слышать вашего певца. Сделать гадость, как понимаете, легче всего. Но в данном случае она сделана неумело. Тут совершено беспроигрышная лотерея. Когда мы вызвали на суд представителей службы безопасности Литвы, то они сказали, что у них нет каких-либо данных, что Киркоров представляет угрозу для их страны.

Но Литва задним числом приняла поправку, мол, даже, если их службы посчитали, что человек опасен для страны, они не обязаны это расшифровывать. Мол, приняли решение и все. И поэтому такая история с судом. Конечно, ещё будет апелляция, а потом уже и Европейский суд по правам человека. И тут мне интересна позиция европейского суда, они там совсем сумасшедшие и подтвердят решение Литвы? Или же в них осталось что-то человеческое и они займут нормальную позицию... Какую опасность для мира представляет Филипп Бедросович? Это просто смешно", - возмущается адвокат.