“Не удлиняй писюн”: за Бузову неожиданно заступился Максим Виторган

Свое мнение о скандале высказал 48-летний Максим Виторган. Актер возмущен поведением телеведущего. «Не знаю, как вам, а мне кажется, что лучше чего-то не знать, чем получать деньги за создание видимости, что ты в чем-то разбираешься, например, в футболе. И уж точно лучше быть Бузовой, чем пытаться за ее счет удлинить собственный писюн и утвердиться. Короче, не будьте муфлонами», — заявил бывший супруг Собчак.

А пока мужчины меряются достоинствами, сама Бузова поспешила отправиться на отдых в Италию. Сейчас звезда наслаждается видами солнечного Милана. «Хорошими делами прославиться нельзя!». К сожалению, да, мне по-прежнему делают больно. Люди, которые были рождены «мужчинами». Главное — оставаться самим собой. Всем мира и добра!» — обратилась она к поклонникам.

Ну а Дмитрий Губерниев продолжает дистанционно ее троллить. После победы сборной России над Финляндией в официальном Instagram телеканала «Матч ТВ» появился шутливый пост с благодарностями в адрес Ольги — мол, та своими слезами способствовала нашей победе. Разумеется, Дмитрий не мог остаться в стороне. «Отдых в местечке Коньяк ждет счастливых обладателей путевок», — иронично вставил ведущий.