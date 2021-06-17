Задержан “звездный” фотограф: его обвиняют в совращении малолетних

Как сообщили " Лайфу " в ГСУ СК РФ по Москве, сейчас Поляков задержан, ему предъявлены обвинения по п. “б” ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Следствием будут проведены амбулаторные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы, а также медицинская судебная — в отношении подозреваемого.

Ярослав Поляков занимается фотографией с 1998 года и успел добиться успеха в этой области. Он предпочитает студийную съёмку, и среди его моделей были замечены такие звёзды, как Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Гоша Куценко, Алексей Чадов и многие другие. Мужчина воспитывает из сына профессиональную модель и с радостью выкладывает его фото в соцсети. О семейном положении ничего не известно, а снимков с женой на его страничках нет.