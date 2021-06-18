Умер актер, снимавшийся в “Убойной силе” и “Дальнобойщиках”

Он дебютировал в кино в 1997 году в фильме “Время танцора” режиссера Вадима Абдрашитова. За эту работу артист был удостоен премии “Золотой овен” на фестивале “Кинотавр”.

В кино и на ТВ Егоров играл в таких фильмах/сериалах как “Смерш”, “Жених”, “Оптимисты”, “Дальнобойщики”, “Мужская работа”, “Убойная сила”, “Джуна”, “Маргарита Назарова” и многих других.

Несмотря на востребованность в профессии, Егоров был непубличным человеком. Артист не посещал светские мероприятия и не афишировал личную жизнь. Именно поэтому поклонники даже не догадывались, что у звезды есть проблемы со здоровьем.