“Брат 3”: не продолжение фильмов Балабанова и не треш от Барецкого

Вообще, у “Брата-3” долгая и странная судьба. Изначально завершение эпопеи Данилы Багрова хотел снять сам Балабанов, но на этих планах поставила крест актера-исполнителя главной роли Сергея Бодрова. Позже свои идеи для проекта предлагал Виктор Сухоруков (Виктор Багров), но это тоже ни к чему не привело — а окончательно съемки третьей части похоронила смерть самого Алексея Балабанова в 2013 году.

Но первые два фильма жили, народная любовь к ним не ослабевала — и в конце концов на бессмертном кино началось паразитирование. Несколько раз о начале съемок продолжения объявлял Стас Барецкий, неизменно выдавая при этом идеи разной степени бредовости: от лысой девушки-киллера в роли того самого “брата”, до релиза картины сразу на порно-сайтах.

И тут — целый тизер. Народ ожидаемо напрягся — короткий (и, справедливости ради, действительно очень странный) ролик вызвал бурю возмущения в интернете и набрал больше 8 000 дизлайков при 289 лайках. Однако к проектам Барецкого этот фильм не имеет никакого отношения. Маленький, но все же повод для оптимизма. Но оказалось, что он не имеет отношения и к дилогии Балабанова!

“Я задумал сделать его еще несколько лет назад. Дело в том, что в свое время мы с супругой написали несколько сценариев для короткометражных фильмов, один из которых в прошлом году даже получил награду Берлинского кинофестиваля. И эти сценарии как-то сами собой сложились в единую очень цельную историю”, — рассказал режиссер Валерий Переверзев.

По словам Переверзева, в картине есть три пары братьев, отношения между которыми развиваются на протяжении всего сюжета. Поэтому, собственно, и “Брат 3”.

Когда инвестор — не могу пока, к сожалению, сказать, кто это — читал наш сценарий, он сказал: “Слушай, это же чистая братовщина! Я дам тебе деньги, если ты назовешь фильм “Брат-3”, — вспоминает режиссер. — Так в итоге и решили поступить. Изначально фильм вообще назывался “Тамбов”, потому что все действие там происходит в Тамбове, ну и я сам к тому же тамбовский парень.