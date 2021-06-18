“Брат 3”: не продолжение фильмов Балабанова и не треш от Барецкого(1)
Вообще, у “Брата-3” долгая и странная судьба. Изначально завершение эпопеи Данилы Багрова хотел снять сам Балабанов, но на этих планах поставила крест актера-исполнителя главной роли Сергея Бодрова. Позже свои идеи для проекта предлагал Виктор Сухоруков (Виктор Багров), но это тоже ни к чему не привело — а окончательно съемки третьей части похоронила смерть самого Алексея Балабанова в 2013 году.
Но первые два фильма жили, народная любовь к ним не ослабевала — и в конце концов на бессмертном кино началось паразитирование. Несколько раз о начале съемок продолжения объявлял Стас Барецкий, неизменно выдавая при этом идеи разной степени бредовости: от лысой девушки-киллера в роли того самого “брата”, до релиза картины сразу на порно-сайтах.
И тут — целый тизер. Народ ожидаемо напрягся — короткий (и, справедливости ради, действительно очень странный) ролик вызвал бурю возмущения в интернете и набрал больше 8 000 дизлайков при 289 лайках. Однако к проектам Барецкого этот фильм не имеет никакого отношения. Маленький, но все же повод для оптимизма. Но оказалось, что он не имеет отношения и к дилогии Балабанова!
“Я задумал сделать его еще несколько лет назад. Дело в том, что в свое время мы с супругой написали несколько сценариев для короткометражных фильмов, один из которых в прошлом году даже получил награду Берлинского кинофестиваля. И эти сценарии как-то сами собой сложились в единую очень цельную историю”, — рассказал режиссер Валерий Переверзев.
По словам Переверзева, в картине есть три пары братьев, отношения между которыми развиваются на протяжении всего сюжета. Поэтому, собственно, и “Брат 3”.
Когда инвестор — не могу пока, к сожалению, сказать, кто это — читал наш сценарий, он сказал: “Слушай, это же чистая братовщина! Я дам тебе деньги, если ты назовешь фильм “Брат-3”, — вспоминает режиссер. — Так в итоге и решили поступить. Изначально фильм вообще назывался “Тамбов”, потому что все действие там происходит в Тамбове, ну и я сам к тому же тамбовский парень.
Сюжет будущей ленты пока что держится в секрете: известно лишь, что одна из ее сюжетных линий будет посвящена любви генеральской дочери и уличного художника, другая — противостоянию генерала с главарем бандитской группировки, которым является его собственный брат-близнец. Бюджет у картины — порядка 700 тысяч евро, в продажу уже запущен мерч: футболки с логотипом.
“У нас, конечно, будут какие-то оммажи к культовой дилогии Балабанова, — продолжает Валерий Переверзев. — Но это будут очень тонкие оммажи, на уровне построения сцен или операторской работы. А еще в фильме задумано много провокаций — просто потому, что, на мой взгляд, искусство как раз и должно быть в том числе провокационным. Есть, например, сцена, где две женщины просыпаются утром в одной постели. И пусть зритель сам додумывает, что мы имели в виду — может, они любовницы, может, сестры, и так далее”.
До декабря 2021 года творческая группа планирует выпустить еще три коротких тизера, в декабре — полноценный трейлер. Сама премьера пока что запланировала на январь 2022 — если ничего не сдвинется.
“Мы, конечно, ожидали, что будет очень много возмущения, когда мы заявим о себе, — признается Валерий Переверзев. — С творческой командой “Брата” и “Брата 2” мы пока что не связывались — я открыт к любому диалогу, но всему свое время. А фильм получится хорошим — я в этом уверен”.
Главные роли — генерала и его брата-близнеца — в фильме сыграют Владимир и Юрий Торсуевы, знаменитые Сережа Сыроежкин и робот Электроник из советской киносказки про приключения мальчика-робота.