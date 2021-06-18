18.06.2021, 11:00
“Потерять 31 зуб”: Арарат Кещян дал установку сборной России по футболу(2)
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Звезды российского шоу-бизнеса продолжают показывать, как им интересен чемпионат Европы по футболу и сборная России. Чем закончилась предматчевая установка от Ольги Бузовой, мы уже знаем. А перед последним матчем в подгруппе морально-волевой дух решил поднять телеведущий и актер Арарат Кещян.
“Бельгию мы не обойдем, а Дания — очень сильная команда. Тут надо будет костьми лечь. Как на чемпионате мира старались в матче с Хорватией, с той же Испанией. Как угодно. Нужно потерять 31 из 32 зубов, но дожать и победить. Тогда будет неважно — 1:0, 1,5:0. Всё равно. Нужно выигрывать”, — сказал Кещян в эфире “Матч ТВ”.
Кстати, после второго тура Арарат оказался прав: Бельгию Россия действительно не обойдет: у Бельгии 6 набранных очков, у России 3. И даже если бельгийцы умудрятся проиграть финнам в последнем туре, а россияне выиграют у датчан, в дело вступит дополнительный показатель. Но не количество потерянных зубов, а результат личной встречи. Напомним, матч Бельгия-Россия закончился со счетом 3:0.