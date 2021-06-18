“Потерять 31 зуб”: Арарат Кещян дал установку сборной России по футболу

“Бельгию мы не обойдем, а Дания — очень сильная команда. Тут надо будет костьми лечь. Как на чемпионате мира старались в матче с Хорватией, с той же Испанией. Как угодно. Нужно потерять 31 из 32 зубов, но дожать и победить. Тогда будет неважно — 1:0, 1,5:0. Всё равно. Нужно выигрывать”, — сказал Кещян в эфире “Матч ТВ”.