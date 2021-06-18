ВИДЕО | "Друзья: воссоединение" обзавелись дополнительными материалами: актеры катаются на спорткаре и поют

Сегодня на YouTube-канале Late Late Show вышло 10-минутное видео Carpool Caraoke, в котором актер и ведущий Джеймс Корден катает в своем автомобиле звезд по городу, а заодно поет с ними их композиции или просто популярные песни. В главной роли на этот раз был весь каст “Друзей”, поэтому Кордену пришлось освоить управление гольфкара. На нем он сначала подобрал по дороге всех главных актеров сериала, после чего они отправились на обзорную экскурсию по территории голливудской киностудии Universal, где помимо съемочных павильонов был возведен настоящий киногород. Во время поездки Джеймс исполнил с ними знаменитую песню I’ll Be There For You группы The Rembrandts, и актеры с удовольствием подпевали.

Затем машина прибыла к съемочному павильону сериала “Друзья”, где перед началом съемок спецвыпуска вновь построили все декорации, в том числе квартиру Джо и Чендлера, квартиру Рэйчел и Моники, и, конечно, кофейню Central Perk. Там, сидя на диване, Джеймс устроил им викторину Best Friends Test на знание друг друга. Он спросил, кто из них шести утащил домой больше всего одежды (Дженнифер Энистон), у кого хуже всего было с самодисциплиной во время съемок (Лиза Кудроу) и кто лучше всего танцует (Дэвид Швиммер, хотя Мэттью Перри сказал, что он).

Интересно, что ранее многие выразили мнение, что сам спецвыпуск им не понравился исключительно из-за ведущего (кого-то смутило, что он — британец, а кого-то, что он попросту сейчас везде), — пишет Hello.