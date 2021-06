ВИДЕО | "Друзья: воссоединение" обзавелись дополнительными материалами: актеры катаются на спорткаре и поют

Сегодня на YouTube-канале Late Late Show вышло 10-минутное видео Carpool Caraoke, в котором актер и ведущий Джеймс Корден катает в своем автомобиле звезд по городу, а заодно поет с ними их композиции или просто популярные песни. В главной роли на этот раз был весь каст “Друзей”, поэтому Кордену пришлось освоить управление гольфкара. На нем он сначала подобрал по дороге всех главных актеров сериала, после чего они отправились на обзорную экскурсию по территории голливудской киностудии Universal, где помимо съемочных павильонов был возведен настоящий киногород. Во время поездки Джеймс исполнил с ними знаменитую песню I’ll Be There For You группы The Rembrandts, и актеры с удовольствием подпевали.