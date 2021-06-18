18.06.2021, 16:20
Госпитализирован Игорь Костолевский — предположительно с коронавирусом(3)
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Актер Игорь Костолевский госпитализирован с пневмонией и дыхательной недостаточностью. Игорь Матвеевич почувствовал себя плохо дома, ему вызывали скорую помощь. Врачи подозревают у артиста ковид, — пишет телеграм-канал 112.
Игорю Костолевскому 72 года. Он известен ролями в таких фильмах как “Зезда пленительного счастья”, “И это всё о нём”, “Безымянная звезда”, “Гараж”, “Тегеран-43”, “Сказка, рассказанная ночью” и многих других.
С марта 2017 г. он является президентом российской театральной премии “Золотая маска”.