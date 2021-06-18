“Не изнасилование, а растление”: Елена Проклова напомнила о своих детских травмах

Когда Лене исполнилось 15 лет, ситуация повторилась. На этот раз растлителем выступил известный актер, имя которого артистка скрывает до сих пор. “То, что он со мной делал, называется не изнасилованием, а растлением малолетних, это сексуальное развращение. Он останавливал машину в безлюдном месте, заставлял меня раздеться… Меня тошнило, я рыдала, умоляла прекратить. Но, кажется, ему нравилось смотреть на мои страдания. Он был настойчивым, говорил: “Я тебя всему научу: и актрисой быть, и женщиной. Ты должна понимать, что это надо тебе самой, все взрослые так делают, просто надо уметь. Только не стоит ничего рассказывать родителям — они не поймут”. Убеждал, что это норма жизни, когда старшие учат младших. И младшие должны молчать и просто учиться. Это продолжалось два года, и когда съемки кончились — тоже”, — поделилась воспоминаниями звезда.