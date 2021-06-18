“Не изнасилование, а растление”: Елена Проклова напомнила о своих детских травмах(1)
Елена Проклова рано начала сниматься в кино. Еще школьницей она сыграла свои главные роли в известных картинах: “Звонят, откройте дверь”, “Снежная королева”, “Переходный возраст”. Тогда юной артистке завидовали многие сверстницы, не имея ни малейшего представления об обратной стороне успеха.
Дело в том, что, будучи подростком, Проклова не раз сталкивалась с домогательствами. Впервые это произошло, когда ей было… 11 лет: тогда один из сотрудников съемочной группы фильма “Звонят, откройте дверь” зажимал маленькую актрису в коридоре и пытался лишить невинности.
Когда Лене исполнилось 15 лет, ситуация повторилась. На этот раз растлителем выступил известный актер, имя которого артистка скрывает до сих пор. “То, что он со мной делал, называется не изнасилованием, а растлением малолетних, это сексуальное развращение. Он останавливал машину в безлюдном месте, заставлял меня раздеться… Меня тошнило, я рыдала, умоляла прекратить. Но, кажется, ему нравилось смотреть на мои страдания. Он был настойчивым, говорил: “Я тебя всему научу: и актрисой быть, и женщиной. Ты должна понимать, что это надо тебе самой, все взрослые так делают, просто надо уметь. Только не стоит ничего рассказывать родителям — они не поймут”. Убеждал, что это норма жизни, когда старшие учат младших. И младшие должны молчать и просто учиться. Это продолжалось два года, и когда съемки кончились — тоже”, — поделилась воспоминаниями звезда.
Разумеется, после откровений на шоу “Секрет на миллион” на телеканале НТВ на артистку набросились с критикой. Ее обвиняли в желании нажиться на скандале, но все эти домыслы Проклова сразу же опровергла. В интервью для “7 дней” Елена Игоревна призналась, что не заработала за обнародовании личных фактов ни копейки. Единственное, что она обрела — это внутреннюю свободу от страхов из детства.