В состоянии средней тяжести госпитализирована Ирина Мирошниченко

До этого народная артистка пожаловалась сиделке на плохое самочувствие и позднее была доставлена в московскую больницу на скорой помощи. Отмечается, что у Мирошниченко наблюдались высокая температура и сложности при дыхании. Медики решили оставить 78-летнюю актрису в больнице. Сообщается, что сейчас она находится в состоянии средней тяжести.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1961 году она поступила в Школу-студию МХАТ, по окончании которой была принята в труппу театра. На третьем курсе обучения у актрисы состоялся кинодебют в картине “Я шагаю по Москве” режиссера Георгия Данелия.

В 1966 году Мирошниченко исполнила роль Марии Магдалины в ленте Андрея Тарковского “Андрей Рублев”. Она также известна по участию в таких фильмах, как “…И другие официальные лица”, “Вам и не снилось”, “Кремлевские куранты” и “Дядя Ваня”. В 1988 году Мирошниченко было присвоено звание “Народная артистка РСФСР”.