В Доме писателей состоится презентация сборников переводов Елены Скульской

В первый том — “Я — твое стихотворение” — вошли стихи Маарьи Кангро, Юку-Калле Райда и Яна Кауса. “В эстонской поэзии позволено всё — она совершенно свободна от каких-либо обязательств, даже графических. У нее есть любовные, эротические, почти физиологические отношения с бумагой, на которой она существует, и только одно требование — предельная, до достоевских откровений — исповедальность”, — пишет Елена Скульская в предисловии к этому сборнику.

Во второй том — “Вешалка вечности” — вошли стихи Трийн Соометс, Карла Мартина Синиярва и Вероники Кивисилла. “Я назвала этот сборник по одному маленькому стихотворению Карла Мартина Синиярва — это такой крошечный ироничный фильм в духе Луиса Бунюэля или Роя Андерссона: в спины людей воткнуты ножи, и торчащие рукоятки моментально превращаются в удобные для развешивания, например, одежды крюки”, — говорит автор переводов в предисловии ко второму тому.

Обе книги выпустило издательство KITE Игоря Котюха — известного поэта, переводчика, деятеля культуры. Он же стал редактором обоих сборников. Художник — Лийса Мария Мурдвеэ.

– Поэзия — вершина языка, и мне думается, что всякий, кто хочет понять эстонскую культуру, должен прежде всего знакомиться с ее поэзий, — утверждает Елена Скульская.

На презентации свои стихи будут читать на эстонском языке авторы, а переводы Скульской прочтут студенты ее Театральной студии “Поэтическое содружество”. В их же исполнении прозвучат русские городские романсы — от самых лиричных до хулиганских. Выступят Игорь Котюх и Елена Скульская.

На презентации оба сборника можно будет приобрести по самой дружественной цене. Приглашаются все желающие, все любители поэзии!