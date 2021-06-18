Гришковец назвал Земфиру наркоманкой и теперь будет отвечать в суде

“Когда человек позволяет себе все, когда решает вопрос “я могу сделать все”, я могу вытащить из себя все, что угодно, все без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь <…> Она наркоманка и это наркоманские песни”, — сказал тогда Гришковец.