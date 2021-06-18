Гришковец назвал Земфиру наркомнкой и теперь будет отвечать в суде(9)
Поводом для иска стали высказывания Гришковца в эфире программы “Би Коз” на “Дожде”. В выпуске от 27 мая Гришковец, комментируя новый альбом Земфиры “Бордерлайн”, назвал певицу “наркоманкой”, а ее песни — “наркоманскими”.
“Когда человек позволяет себе все, когда решает вопрос “я могу сделать все”, я могу вытащить из себя все, что угодно, все без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь <…> Она наркоманка и это наркоманские песни”, — сказал тогда Гришковец.
В иске говорится, что слова Гришковца “носят порочащий характер”, “символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию” и не соответствуют действительности, “поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З.Т. является „наркоманкой“”.
Причиненный Земфире моральный вред выразился в “физических и нравственных страданиях, необходимостью оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми”. “В результате Рамазанова З.Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы”, — сказано в иске.
Кроме денежной компенсации Земфира потребовала обязать Гришковца опровергнуть его слова в эфире “Дождя”.