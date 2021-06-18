19.06.2021, 01:18
ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | В Теллискиви народу больше, чем в доковидные времена
Читатель RusDelfi отправил нам видео из района Теллискиви, где в районе 10 вечера было не протолкнуться.
- Удивительно, как будто и не было никакой эпидемии, - говорит читатель. - Все летние террасы заполнены, а люди жалуются друг другу, что в барах стопорится обслуживание из-за того, что кончились кружки.
Грядущие выходные станут вторыми, когда ограничения для мест общественного питания смягчены фактически до доковидных времен.