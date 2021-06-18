Топчик
19.06.2021, 01:18

ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ | В Теллискиви народу больше, чем в доковидные времена

 
Читатель RusDelfi отправил нам видео из района Теллискиви, где в районе 10 вечера было не протолкнуться.

- Удивительно, как будто и не было никакой эпидемии, - говорит читатель. - Все летние террасы заполнены, а люди жалуются друг другу, что в барах стопорится обслуживание из-за того, что кончились кружки.

Грядущие выходные станут вторыми, когда ограничения для мест общественного питания смягчены фактически до доковидных времен.

Оставить комментарий Читать комментарии