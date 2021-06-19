Геннадия Хазанова спасли от смерти

75-летний Геннадий Хазанов вспоминает, что обратился к медикам по совету знакомого специалиста. Актер не был в критическом состоянии, однако периодически ощущал сердечную боль. Плановая проверка обернулась длительным лечением, которое в итоге спасло ему жизнь.

“В Бакулевском институте сделали одно обследование и обрадовали: все хорошо, не нужно ставить стенты. Но сказали, что на один день установят холтер — устройство, которое мониторит поведение сердца. Я ответил: “Хорошо, давайте”. Прошли сутки, я снял холтер и поехал домой. А в понедельник раздался звонок: “Мы посмотрели… Нас кое-что смущает. Давайте через неделю повторим процедуру”. Потом предложили еще раз повторить через два месяца, отметив, что, похоже, надо ставить кардиостимулятор”.

Артиста встревожила неприятная новость, но он надеялся, что самочувствие со временем улучшится и он сможет избежать операции. “И вот настал момент, когда счет шел на часы. Я вдруг потерял ориентацию на сцене. Половину спектакля доигрывал практически в бессознательном состоянии. Зритель ничего не понял, но это уже был знак, что не очень нормально работает сердце. Сидел за кулисами и не понимал, в каком городе нахожусь”, — откровенничал Хазанов.

В итоге артисту пришлось перенести хирургическое вмешательство и долгое время находиться под наблюдением врачей. “Я живу с кардиостимулятором и каждый месяц в определенное число отправляю данные, в каком он состоянии, как работает и корректирует мои сердечные сокращения. Как жить после? Никак! Я вообще про это не думаю. Единственное — вспоминаю, когда нужно пройти через рамку металлоискателя. Говорю: “Можно я сбоку?”. Люди с пониманием относятся к моей просьбе. Хотя мне неловко: все идут так, а я сбоку. Ну ничего, я себя убедил, что это такая игра”, — говорил он в YouTube-шоу “Эмпатия Манучи”.