“Ты мне не понравился”: откровения Пугачевой в юбилей Максима Галкина

“Я тебе скажу то, что говорю каждый день, — начала примадонна. — Я тебя очень люблю. Не подходи близко — я буду стесняться… Каждый день я благодарю небеса за то, что ты пришел в мою жизнь. Я все время была на сцене, на сцене… Я была уверена, что сцена меня свяжет с кем-то, но все время ошибалась… То с директором, то с певцами… Оказывается, у меня пародист! Сцена мне дала тебя!”