“Ты мне не понравился”: откровения Пугачевой в юбилей Максима Галкина
Появилась на празднике и супруга юмориста Алла Пугачева. Несмотря на пандемию, Алла Борисовна пришла без защитной маски. Но еще больше она шокировала присутствующих, когда стала произносить праздничный тост.
“Я тебе скажу то, что говорю каждый день, — начала примадонна. — Я тебя очень люблю. Не подходи близко — я буду стесняться… Каждый день я благодарю небеса за то, что ты пришел в мою жизнь. Я все время была на сцене, на сцене… Я была уверена, что сцена меня свяжет с кем-то, но все время ошибалась… То с директором, то с певцами… Оказывается, у меня пародист! Сцена мне дала тебя!”
А дальше Пугачева заявила, что Галкин ее изначально не вдохновил. “Я помню те моменты, когда сначала я не поняла тебя, — разоткровенничалась Алла. — Ты мне очень не понравился… Не знаю почему, но я видела тебя во сне! Я знала, что ты ко мне придешь и сделаешь мою жизнь удивительной!”