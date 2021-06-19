19.06.2021, 15:40
Писатель Слава Сэ умер от коронавируса(23)
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В Риге умер писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный как Слава Сэ, — пишет “Медуза”. Солдатенко было 52 года. С 3 июня он находился в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом.
Солдатенко получил первоначальную известность как автор заметок в “Живом журнале”, которые позже были изданы в виде книги “Сантехник, его кот, жена и другие подробности”. Всего библиография Солдатенко насчитывает девять книг.
Солдатенко был сценаристом фильма “Джентльмены, удачи!” и мультфильма “Три богатыря: ход конем”.