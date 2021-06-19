ВИДЕО | “Все погибли”: Сергей Жигунов написал о своей смерти

“Пошел за хлебом и меня смыло”, — написал Сергей, проиллюстрировав видео из Ялты.

Каково же было его удивление, когда, читая новости, он наткнулся на трагическую. “Все погибли. Страшная смерть настигла Жигунова с молодой женой”, — гласила она.

Мимо такого актер пройти не смог и ответил в своем стиле, опубликовав скриншот заголовка и написав следующий пост от лица (точнее, морды) своей собаки: “Пишет вам Степа, дальше этот аккаунт буду вести я. Также хочется помыться и позавтракать, поэтому возьму на воспитание приличную семью без вредных привычек. Писать сюда”.

Но даже после этого некоторым поклонникам пришлось дополнительно пояснять, что на самом деле написала не собачка, а вполне живой и сытый хозяин.