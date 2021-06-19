Самые опасные продукты летом

Автор статьи объяснил, что учащение случаев отравления связано с тем, что высокие температуры упрощают процесс размножения бактерий и различных микробов.

И хотя в обществе бытует мнение о том, что отравления чаще всего вызывает фастфуд, данные Организации потребителей и пользователей (OCU) свидетельствуют об обратном: статистика указывает на то, что более половины таких случаев связано с едой домашнего приготовления.

В издании перечислили восемь продуктов, которые могут быть опасными при условии неправильного приготовления и хранения. В их число включили котлеты, майонез и другие соусы на основе яиц, устрицы и прочие морепродукты, жареный картофель, курицу, овощи, а также арбузы и дыни.

Комментируя данный список, автор подчеркнул, что фарш для котлет может состоять из различных типов мяса. Чтобы исключить вероятность заразиться кишечной палочкой, характерной для данного продукта, следует учитывать тот факт, что в процессе приготовления котлет температура внутри блюда должна превышать 70 градусов. Проследить за этим поможет кухонный термометр. Любителям полусырого мяса посоветовали дождаться более холодных месяцев, чтобы не рисковать.

Что касается майонеза, при хранении в холодильнике покупного продукта проблемы едва ли возникнут. Однако нужно помнить о том, что летом блюда на основе майонеза стоит доставать из холодильника строго перед подачей на стол, и крайне нежелательно брать их с собой загород или на пляж. Также рекомендуется выбрасывать остатки такой еды максимум через сутки.