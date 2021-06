Умерла актриса, снимавшаяся в клипах Little Big

Участники Little Big пока шокированы страшной новостью. Они не могут поверить в кончину коллеги, которая несколько лет поддерживала группу и была ее частью. “Братья и сестры! Сегодня не стало Полины Соколовой, нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody”, — написали музыканты в социальных сетях.