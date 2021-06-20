Звезду “Кадетства” и “Сволочей” Головина обвинили в домогательствах

Инцидент случился накануне вечером. Как утверждает Дарья Митичашвили, она отдыхала в баре и уже собиралась уезжать домой, когда к ней подошел Александр Головин. Актер вел себя развязно и начал домогаться до девушки, хотя она сразу ответила ему отказом.

“Не должен актер Александр Головин залезать под юбку. Не должен человек вместо извинений продолжать поливать тебя помоями. Не должны его друзья рассказывать, что профессия актер оправдывает подобные действия”, — поделилась эмоциями Дарья.

Ситуацию прокомментировала и лучшая подруга предполагаемой жертвы. Она рассказала, что Митичашвили находилась на грани нервного срыва из-за произошедшего. “Известный актер в невменяемом состоянии домогался моей подруги, пока она стояла на улице и ждала такси, чтобы уехать домой к мужу. И вот она уже дома в слезах пересказывает мне просьбы его друзей быть снисходительной, ведь он же все-таки медийный. И вот не знаю, как ей помочь. Вызывать полицию? Чужая рука в чьей-то промежности без согласия — это как-то наказуемо сегодня?” — рассказала девушка.

В итоге Дарья все-таки написала заявление в полицию. Теперь эти делом займутся правоохранительные органы. Общественность тут же разделилась в своих взглядах. Одни поддержали жертву домогательств, а другие обвинили девушку в том, что она пытается пиариться на имени популярного артиста.