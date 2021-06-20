20.06.2021, 12:30
“Был неправ, вспылил”: Евгений Гришковец извинился перед Земфирой за “наркоманку”(3)
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Евгений Гришковец пожалел о своих словах в отношении Земфиры — ранее в программе Михаила Козырева “Би Коз” он назвал певицу наркоманкой, а ее песни “наркотическим эгоизмом”. Земфира в ответ подала в суд за сведения, которые носят порочащий характер, — напоминает “РГ”.
“Я пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев”, — сказал писатель в видео, которое размещено на телеканале” Дождь” (в его эфире и состоялась дискуссия).
Также Евгений Гришковец отметил, что жалеет о том, что его слова послужили “причиной переживаний и душевных мук” Земфиры и ее фанатов.
Подчеркнул писатель и то, что фраза была сказана им в прямом эфире. Иск певицы, по его словам, вызвал у него изумление.
Моральный вред Земфира, напомним, оценила в 1,5 миллиона рублей (ок. 17400 евро).