История повторилась: сын Александра Башлачева покончил с собой

По данным собеседника канала, тело 32-летнего мужчины обнаружили около 18:00 в субботу, 19 июня, под окнами дома на улице Чаплыгина в центре столицы. Предсмертной записки он не оставил. В настоящее время по факту гибели мужчины проводится проверка.

Как отмечает РЕН ТВ, Башлачев-младший был инвалидом второй группы и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, известно, что он проходил курс лечения в одной из психиатрических клиник, буквально накануне вышел из нее. Его бабушка рассказала, что в последние секунды перед гибелью Егор резко пришел в крайне возбужденное состояние и раскидал мебель по комнате.

Егор Башлачев родился 3 августа 1988 года, спустя полгода после смерти его отца. Сам Александр Башлачев погиб в возрасте 27 лет в феврале того же года, выпав из окна восьмого этажа.