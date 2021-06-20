Элджей снял клип о разводе с Настей Ивлеевой

Слухи о проблемах в молодом семействе появились в начале 2021 года, когда поклонники не обнаружили на пальце Ивлеевой обручального кольца. Вдобавок ко всему пара перестала появляться в совместных сторис Инстаграма, а Настя внезапно прекратила общение с лучшей подругой Юлией Коваль.

Тогда-то и закрались первые подозрения, что Ивлеева приревновала мужа к Коваль. Правда, сама Коваль публично посмеялась над версией с изменой, хотя до сих пор не прокомментировала свои странные отношения с Ивлеевой.

“Последние пару месяцев в жизни случаются разные события. От них бывает немного плохо и даже больно, — поведала Коваль в своем Инстаграм. — И зачем-то я решила себя жалеть, вместо того, чтобы просто собраться и идти дальше…”

Еще одной версией возможного расставания Элджея и Ивлеевой стали пресловутые деньги. По некоторым данным, за прошлый год музыкант заработал всего полмиллиона рублей (5800 евро), тогда как “Настюшка-опасность” — в 100 раз больше. Не исключено, что из-за этой разницы в доходах и начались взаимные недомолвки и обиды.

И хотя Элджей — талантливый и успешный музыкант, концертов в последний год из-за пандемии у него почти не было. А ивлеевские ролики выходят как ни в чем ни бывало. Плюс — разные характеры супругов: Настя ходит по светским раутам и водит дружбу с самой Примадонной, а Элджей предпочитает играть в компьютерные игры, поедая пиццу.

Есть и другая версия, согласно которой вся эта история с разводом может быть очередным хайпом, с помощью которого пара подогревает интерес к своему творчеству. Да и Элджею к такому не привыкать: надавно он, например, записал песню о своем задержании сотрудниками ГИБДД. Так почему же не спеть о разводе?