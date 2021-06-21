Крутая расправа: Агутин рассказал, кто выкинул “Отпетых мошенников” из шоу-бизнеса

В 2003 году певец выпустил с “Отпетыми мошенниками” хит “Граница”, который номинировали на премию МУЗ-ТВ. Однако заветной статуэтки они не получили: награда ушла другому артисту. Агутин распереживался, но Игорь Крутой, который имел непосредственное отношение к организации церемонии, уверял, что подсчет голосов был честным.