21.06.2021, 10:51
Крутая расправа: Агутин рассказал, кто выкинул “Отпетых мошенников” из шоу-бизнеса(5)
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Леонид Агутин неожиданно разоткровенничался и впервые рассказал, почему некогда популярная группа “Отпетые мошенники” перестала быть на слуху. Оказалось, в этом не последнюю роль сыграл Игорь Крутой, — пишет “Собеседник”.
В 2003 году певец выпустил с “Отпетыми мошенниками” хит “Граница”, который номинировали на премию МУЗ-ТВ. Однако заветной статуэтки они не получили: награда ушла другому артисту. Агутин распереживался, но Игорь Крутой, который имел непосредственное отношение к организации церемонии, уверял, что подсчет голосов был честным.
“Я сразу уехал домой, а группа “Отпетые мошенники” в сердцах разгромила гримерку. АРС, влиятельный холдинг Игоря Крутого, пригрозил вычеркнуть их из шоубизнеса. И что бы вы думали? Таки вычеркнул!“ — заявил Агутин.