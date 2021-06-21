Айза Долматова дала второй шанс Гуфу

“Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена — баба Гуфа”, — рассказала Айза в проекте “Исповедь” онлайн-кинотеатра Premier, поделившись новыми для себя ощущениями: “…Будто я целуюсь с родственником. Но мне понравилось, это было классно. Мы лежали долго в обнимку, ставили друг другу свои любимые песни”.

Подругу бывшего мужа она не считает препятствием: “Девушка не стенка. Юля глупая, пустая и поверхностная. Леша заслуживает только самого лучшего — меня”.

После разрыва с Долматовым Айза вновь вышла замуж — за серфера Дмитрия Анохина, в этом браке родился сын Элвис. Эти отношения были очень токсичными: “…я извинялась, протягивала ему руки, а он по ним бил кулаком”. В какой-то момент она нашла в себе силы уйти от Дмитрия. Проблема была в том, что их связывал общий бизнес — салон красоты: “2 миллиона вложила я, а 13 — он. И он меня попрекал этими бабками на протяжении долгого времени. В итоге я ему отдала эти миллионы и осталась без денег вообще”.

Не нашла счастья Айза и с певцом Олегом Майами: “Олег считал, что я вульгарная и пошлая. Мне нельзя было петь другие песни, слушать других музыкантов кроме него”. Когда женщина забеременела, она поняла, что не хочет ребенка от этого мужчины, и сделала аборт: “Мне кажется, что я совершила ошибку, я никогда не смогу простить себя. Я очень хочу дочку, но не уверена, что я ее заслужила”.

Чрезмерных ожиданий от воссоединения с Гуфом у Айзы нет. Она надеется, что отец ее старшего сына навсегда порвал с наркотиками и не будет злоупотреблять алкоголем: “Влюблена ли я в Лешу? Да. Но это какое-то новое чувство, я как будто не помню ничего плохого, как будто и не было ничего. Конечно, мне страшно. Я не знаю, будем мы вместе долго или нет. Я не знаю, как будет. Сейчас я хочу находиться в моменте, я просто хочу любить”.