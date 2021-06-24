Фестиваль “Биргитта” продает дополнительные билеты
Фестиваль “Биргитта”, как и многие другие культурные мероприятия, отмененный в прошлом году из-за коронакризиса, в этом году пройдет с 6 по 14 августа в музыкальном театре, который появится в развалинах монастыря в Пирита. По состоянию на июнь требование о заполнении зала на 50% снято, и на пять представлений получат доступ все зрители, которые вместе с билетом предъявят медицинскую справку о перенесенном COVID или сделают экспресс-тест на антиген. Поскольку в течение лета требования могут быть смягчены еще больше, об окончательном порядке доступа на представления владельцам билетов будет объявлено непосредственно перед началом фестиваля.
Директор Таллиннской филармонии Маргит Тохвер-Айнтс: “Организация нынешнего фестиваля была большим вызовом для нас, так как ситуация часто менялась, но, к счастью, к лучшему. То, что фестиваль все же состоится, и теперь мы можем на спектаклях полностью заполнить зал, — важная победа для наших зрителей, исполнителей и всей культуры. Потому что этот представительный таллиннский фестиваль за многие годы стал долгожданным и любимым летним культурным событием не только в Эстонии, но и во всем Балтийском регионе”.
К сожалению, отступающая эпидемия коронавируса коснулась и фестивальных исполнителей. На прошлой неделе окончательно подтвердилось, что балеты Ивана Васильева “Начало” и “Амадей”, запланированные на вечер 7 августа, отменяются — один из самых известных артистов российского балета и его балетная труппа в Эстонию приехать не смогут. Купившим билет на представление уже предложена возможность замены.
В этом году фестиваль “Биргитта” откроется всемирно известной одноактной оперой Джакомо Пуччини “Сестра Анжелика”. Для достойного воплощения этой оперной классики на фестивальной сцене в развалинах монастыря в Пирита 6 и 8 августа постановка была доверена новому художественному руководителю фестиваля Дмитрию Бертману — трехкратному лауреату премии “Золотая Маска”, поставившему более сотни опер в оперных театрах по всему миру. В 2014 году Бертман поставил для фестиваля “Биргитта” оперный гала-концерт, посвященный 75-летию Эри Класа, он неоднократно участвовал в фестивале вместе с московским театром “Геликон-опера”.
Дмитрий Бертман: “Для меня большая честь быть художественным руководителем одного из важнейших фестивалей Эстонии, который создал мой друг, выдающийся дирижер Эри Клас, и в рамках которого я могу работать со своими балтийскими друзьями. Как постановщик спектакля я счастлив работать в одной команде с известным эстонским художником Эне-Лийс Семпер, с которой я поставил немало спектаклей и в Эстонии, и в других странах Европы. Дирижирует спектаклем тоже мой хороший друг, талантливый дирижер Пауль Мяги”.
Постоянно удивляющий зрителя тандем Бертмана и художника Эне-Лийс Семпер ранее представил публике “Валленберга” Эркки-Свена Тюйра и “Фауста” Шарля Гуно. Дирижер Пауль Мяги долгое время был художественным руководителем Национальной оперы “Эстония”, а также музыкальным руководителем и главным дирижером театра “Ванемуйне”. Мяги дирижировал оркестрами во многих странах Европы, а также в России и США.
Главные партии исполняют сопрано Алексия Вулгариду (Греция), которой предлагают главные роли в лучших оперных театрах Европы, включая Лондонскую Королевскую оперу, Берлинскую государственную оперу и миланский театр “Ла Скала”, и меццо-сопрано Лариса Костюк (Россия), одна из ведущих солисток театра “Геликон-опера”, выступающая в качестве приглашенной солистки в оперных театрах России, Европы и Америки.
Помимо “Сестры Анжелики” темными летними вечерами публике будут представлены еще три оперных и танцевальных постановки мирового уровня, в которых заняты ведущие артисты международного класса.
Дмитрий Бертман: “В фестивальной программе 2021 года выступят замечательные коллективы, в том числе Красноярский театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, который является одним из ведущих театров России. Театр покажет две постановки известных режиссеров стран Балтии и моих добрых друзей: “Аиду” Верди, которую поставил недавно ушедший от нас великолепный режиссер Андрейс Жагарс, и “Евгения Онегина” Чайковского в постановке прославленного эстонского режиссера Неэме Кунингаса. В спектаклях также примут участие солисты “Геликон-оперы” и выдающийся баритон Сергей Лейферкус. Один из главных гостей фестиваля — итальянская балетная труппа NoGravity Dance Company, которая представит эстонским зрителям и гостям фестиваля уникальный танцевальный спектакль “Леонардо”.
Программа фестиваля:
06.08.2021 Опера Пуччини “Сестра Анжелика”
08.08.2021 Опера Пуччини “Сестра Анжелика”
11.08.2021 Спектакль NoGravity “Леонардо”
13.08.2021 Опера Верди “Аида”
14.08.2021 Опера Чайковского “Евгений Онегин”
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