Фестиваль “Биргитта” продает дополнительные билеты

Фестиваль “Биргитта”, как и многие другие культурные мероприятия, отмененный в прошлом году из-за коронакризиса, в этом году пройдет с 6 по 14 августа в музыкальном театре, который появится в развалинах монастыря в Пирита. По состоянию на июнь требование о заполнении зала на 50% снято, и на пять представлений получат доступ все зрители, которые вместе с билетом предъявят медицинскую справку о перенесенном COVID или сделают экспресс-тест на антиген. Поскольку в течение лета требования могут быть смягчены еще больше, об окончательном порядке доступа на представления владельцам билетов будет объявлено непосредственно перед началом фестиваля.

Директор Таллиннской филармонии Маргит Тохвер-Айнтс: “Организация нынешнего фестиваля была большим вызовом для нас, так как ситуация часто менялась, но, к счастью, к лучшему. То, что фестиваль все же состоится, и теперь мы можем на спектаклях полностью заполнить зал, — важная победа для наших зрителей, исполнителей и всей культуры. Потому что этот представительный таллиннский фестиваль за многие годы стал долгожданным и любимым летним культурным событием не только в Эстонии, но и во всем Балтийском регионе”.

К сожалению, отступающая эпидемия коронавируса коснулась и фестивальных исполнителей. На прошлой неделе окончательно подтвердилось, что балеты Ивана Васильева “Начало” и “Амадей”, запланированные на вечер 7 августа, отменяются — один из самых известных артистов российского балета и его балетная труппа в Эстонию приехать не смогут. Купившим билет на представление уже предложена возможность замены.