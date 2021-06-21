На этих выходных состоится V Международный фестиваль-конкурс сценических искусств “Новое поколение 2021”

Программа фестиваля:

26 июня — открытие фестиваля. Конкурсные выступления в номинациях “вокал” и “театр”. Награждения.

В жюри:

Musician, singer, songwriter, producer, musicmentor “Myself”, manager of “Merike Susi Band”

МЕРИКЕ СУСИ

Рок-музыкант, автор песен, Вокалист, лидер группы “Идеальные люди”

ВЯЧЕСЛАВ ИПАТОВ

Певец, музыкант, композитор, автор песен

ВАДИМ ВИКС

- телеведущая на канале ETV+ проектов “Народ поёт”, “Глобус Эстонии”, “Дозорцев на ночь”. Главный редактор развлекательного портала “Бублик” на rusDelfi. Ведущая и организатор праздников

АЛИНА ЗАХАРОВА

27 июня — конкурсные выступления в номинациях “инструментальное искусство”, “оригинальный жанр”, “хореография”. Награждения.

В жюри:

Хореограф, танцовщица, преподаватель

ОКСАНА ААСА

Хореограф, судья высшей международной категории

МАРИЯ БЫКОВА

Хореограф, педагог, художественный руководитель Таллиннского театра танца

ДМИТРИЙ ХАРЧЕНКО

Лауреат международных конкурсов и фестивалей. Обладатель специальных призов и премий. Художественный руководитель, педагог-хореограф танцевальной студии Центра Русской культуры “Entrée ” и хореографической студии Show-ballett “Visavi“

ЖАННА НЕФЕДЬЕВА

Педагог по фортепиано в Mustamäe Laste Loomingu Maja, магистр

ЕЛЕНА ТАРТЫНСКИХ

Мастер спорта по гимнастике и акробатике, многократный чемпион Эстонии. Департамент лидерства молодежи, департамент физической культуры и спорта “International Congress of

World Nations”

ЮЛИЯ СОММЕР

Мастер спорта по спортивной гимнастике, 3-х кратная абсолютная и 8-ми кратная в отдельных видах чемпионка Эстонии. Чемпионка СССР 1987 года среди юниоров. Тренер по спортивной гимнастике и преподаватель в Tallinna Ülikool. Тренер EKR 6 категории. Судья международной категории

НАТАЛИЯ ЧЕРНЕЙКО

Страны-участницы очного фестиваля в Таллинне: Эстония, Латвия.

Страны-участницы ОНЛАЙН-фестиваля “Новое поколение 2021”, прошедшего в апреле 2021: Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Россия, Армения, Польша, Финляндия, Греция, Израиль, США.