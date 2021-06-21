На этих выходных состоится V Международный фестиваль-конкурс сценических искусств “Новое поколение 2021”
Программа фестиваля:
26 июня — открытие фестиваля. Конкурсные выступления в номинациях “вокал” и “театр”. Награждения.
В жюри:
Musician, singer, songwriter, producer, musicmentor “Myself”, manager of “Merike Susi Band”
МЕРИКЕ СУСИ
Рок-музыкант, автор песен, Вокалист, лидер группы “Идеальные люди”
ВЯЧЕСЛАВ ИПАТОВ
Певец, музыкант, композитор, автор песен
ВАДИМ ВИКС
- телеведущая на канале ETV+ проектов “Народ поёт”, “Глобус Эстонии”, “Дозорцев на ночь”. Главный редактор развлекательного портала “Бублик” на rusDelfi. Ведущая и организатор праздников
АЛИНА ЗАХАРОВА
27 июня — конкурсные выступления в номинациях “инструментальное искусство”, “оригинальный жанр”, “хореография”. Награждения.
В жюри:
Хореограф, танцовщица, преподаватель
ОКСАНА ААСА
Хореограф, судья высшей международной категории
МАРИЯ БЫКОВА
Хореограф, педагог, художественный руководитель Таллиннского театра танца
ДМИТРИЙ ХАРЧЕНКО
Лауреат международных конкурсов и фестивалей. Обладатель специальных призов и премий. Художественный руководитель, педагог-хореограф танцевальной студии Центра Русской культуры “Entrée ” и хореографической студии Show-ballett “Visavi“
ЖАННА НЕФЕДЬЕВА
Педагог по фортепиано в Mustamäe Laste Loomingu Maja, магистр
ЕЛЕНА ТАРТЫНСКИХ
Мастер спорта по гимнастике и акробатике, многократный чемпион Эстонии. Департамент лидерства молодежи, департамент физической культуры и спорта “International Congress of
World Nations”
ЮЛИЯ СОММЕР
Мастер спорта по спортивной гимнастике, 3-х кратная абсолютная и 8-ми кратная в отдельных видах чемпионка Эстонии. Чемпионка СССР 1987 года среди юниоров. Тренер по спортивной гимнастике и преподаватель в Tallinna Ülikool. Тренер EKR 6 категории. Судья международной категории
НАТАЛИЯ ЧЕРНЕЙКО
Страны-участницы очного фестиваля в Таллинне: Эстония, Латвия.
Страны-участницы ОНЛАЙН-фестиваля “Новое поколение 2021”, прошедшего в апреле 2021: Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Россия, Армения, Польша, Финляндия, Греция, Израиль, США.
Организаторы: Творческое объединение “Ревель” https://www.facebook.com/revalfest
Илона Тхагазитова — руководитель танцевального ансамбль “Терек” Алена Мейдра — руководитель Музыкального театра “Sakala Laululapsed” Елена Удалова — руководитель культурного общества “FolkFest”