Кто будет признан первой красавицей Нарвы в 2021 году?
Вступить в борьбу за титул первой красавицы имеет возможность любая
жительница Ида-Вирумаа в возрасте от 16 до 26 лет.
Регистрация для участия в конкурсе проходит на сайте missnarva.ee, для
этого необходимо заполнить анкету, указав имя, фамилию, возраст, номер
телефона и электронный адрес, а также прислать три свои фотографии:
портрет крупным планом, портрет в рост и фото на свободную тему.
Регистрация продолжится до начала августа. В летние месяцы пройдут
некоторые подготовительные мероприятия конкурса. А 10 августа будет дан
старт самому конкурсу. В течение двух с половиной месяцев девушки будут
заниматься хореографией, репетировать свои выступления, станут
участницами фотосессий.
Финал конкурса, на котором определятся имена победительниц, состоится 9
октября. Уже известно, что главным гостем концертной части шоу станет
группа “Инфинити” из Москвы.
Главный приз в этом году предоставлен фирмой GROSSI — поездка на двоих в Италию, в Милан, отель и 500 евро наличными!
В прошлом году самой красивой девушкой Нарвы была признана Анастасия
Хохлова. Титул “Мисс зрительских симпатий” завоевала Анна Щедренкова
(она же — первая вице-мисс), второй вице-мисс стала Надежда Гулова.
К настоящему моменту для участия в конкурсе зарегистрировались пять
девушек. Есть ли среди них та, которая победит в этом году? Это никому
неизвестно. Имена победительниц конкурса “Мисс Нарва-2021” мы узнаем
вечером 9 октября .