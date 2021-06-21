Кто будет признан первой красавицей Нарвы в 2021 году?

Регистрация для участия в конкурсе проходит на сайте missnarva.ee, для

этого необходимо заполнить анкету, указав имя, фамилию, возраст, номер

телефона и электронный адрес, а также прислать три свои фотографии:

портрет крупным планом, портрет в рост и фото на свободную тему.

Регистрация продолжится до начала августа. В летние месяцы пройдут

некоторые подготовительные мероприятия конкурса. А 10 августа будет дан

старт самому конкурсу. В течение двух с половиной месяцев девушки будут

заниматься хореографией, репетировать свои выступления, станут

участницами фотосессий.

Финал конкурса, на котором определятся имена победительниц, состоится 9

октября. Уже известно, что главным гостем концертной части шоу станет

группа “Инфинити” из Москвы.

Главный приз в этом году предоставлен фирмой GROSSI — поездка на двоих в Италию, в Милан, отель и 500 евро наличными!

В прошлом году самой красивой девушкой Нарвы была признана Анастасия

Хохлова. Титул “Мисс зрительских симпатий” завоевала Анна Щедренкова

(она же — первая вице-мисс), второй вице-мисс стала Надежда Гулова.

К настоящему моменту для участия в конкурсе зарегистрировались пять

девушек. Есть ли среди них та, которая победит в этом году? Это никому

неизвестно. Имена победительниц конкурса “Мисс Нарва-2021” мы узнаем

вечером 9 октября .