Музыканты и солисты Оркестра и хора Армии США в Европе и Африке выступят в Нарве и Таллинне

30 июня в 18:00 при содействии городской управы Нарвы музыканты выступят в доме культуры “Ругодив” в Нарве. Официальные представители Посольства США и города Нарвы выступят с краткой приветственной речью. Бесплатные билеты на концерт можно получить в кассе ДК “Ругодив” (Пушкина 8, Нарва). Учитывая действующие ограничения, связанных с ситуацией вокруг COVID-19, количество билетов ограничено.

3 июля в 15:00 при содействии городской управы Таллинна музыканты выступят с бесплатным концертом на Площади свободы в Таллинне. Регистрация и билеты не требуются.

На каждом концерте будут выступать музыканты и солисты Оркестра и хора Армии США в Европе и Африке, которые исполнят интересную программу из популярной и современной музыки.