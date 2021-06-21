От коронавируса умер первый муж Тутты Ларсен и основатель группы I.F.K. Максим Галстьян

По неподтвержденным данным, Максим ушел из жизни из-за коронавируса. Он умер ночью. В официальной группе информация говорится: “Основатель и сердце I.F.K., связавший с этой группой всю свою жизнь. Талантливейший музыкант, композитор, гитарист, автор текстов и продюсер. Его кредо было: "Яйца оставьте, лучше отрежьте ноги”.

Известно также, что отец Максима испытывает трудности с похоронами, но поклонники готовятся помочь мужчине.

Группа I.F.K. появилась в 1994 году, где Максим позже стал основным гитаристом. В начале 90-х он познакомился с телеведущей Туттой Ларсен. Пара поженилась, но в 2000 году они развелись. Позже звезда MTV рассказала, что потеряла ребенка от Максима. Позже она призналась, что они не общаются: “Мы не остались даже врагами — просто выжженная пустыня”.

“Я постоянно проверяла его пейджер, пыталась удержать зачем-то. Он изменял прямо в нашей квартире, в нашей кровати. Это было ужасно, и самое страшное, что переживания сказывались на моем самочувствии. Врачи все время гоняли меня на УЗИ по два-три раза в неделю, а я не понимала, что происходит. Уже потом, когда я была на восьмом месяце опытный врач рассказала, что у ребенка имеются патологии в развитии. Очень серьезный порок сердца, с которым невозможно жить”, — вспомнила Ларсен в программе “Судьба человека”.

Галстьян также известен сотрудничеством с группой “Тату”. С ними он выступал на музыкальном конкурсе “Евровидение” в 2003 году. В начале 2010-х создал еще один проект, который назывался LaScala.