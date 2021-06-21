ФОТО | Молодая жена Петросяна порадовала поклонников пляжными снимками

Супруга Петросяна поделилась на своей страничке ярким пляжным снимком. Обычно Татьяна одевается довольно сдержанно, как и подобает жене ветерана отечественной сцены, желающей соответствовать статусу своего почтенного мужа. Брухунова предпочитает носить длинные платья и свободные брючные костюмы. Но на Мальдивах жена артиста расслабилась и перешла на более легкомысленные наряды. Татьяна сфотографировалась в коротком летящем платье, оголившем ее ножки.

Подписчики обратили внимание на светлый цвет кожи супруги Петросяна. Они настоятельно рекомендуют ей пользоваться солнцезащитными средствами, чтобы не сгореть. “Прекрасный образ, вам все очень идет”, “Хоть у кого-то нормальные живые фотки”, “Как фарфоровая статуэтка”, — пишут фолловеры в комментариях.

Брухунова рассказала, что свой пляжный наряд она шила на заказ. Платье всех цветов радуги жена комика дополнила дорогими аксессуарами — шлепками Dior и сумочкой Jacquemus. Евгений Ваганович — один их самых богатых артистов российской эстрады, и даже после развода с Еленой Степаненко на его счетах лежат миллиарды рублей. Юморист не ограничивает любимую жену в тратах, так что Татьяна может позволить себе любые дизайнерские вещи.

А через несколько дней Татьяна показала опубликовала фото в купальнике, показав фигуру целиком. Он привел поклонников в восторг. “Вы роскошная!”, “Таких натуральных красавиц уже не осталось”, “Фигура — песочные часы, грех такую скрывать!”, — пишут Татьяне восхищенные подписчицы. А одна из дам поинтересовались, качает ли пресс хозяйка странички.