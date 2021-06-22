Eesti Kontsert запускает летнюю фестивальную программу по всей Эстонии
Музыкальное лето Eesti Kontsert откроется фестивалем Чайковского в Хаапсалу, который пройдет с 1 по 4 июля. Главными событиями пятого по счету международного фестиваля станут выступление Латвийского национального балета, совместный концерт российского скрипача, дирижера, певца Дмитрия Синьковского и Таллиннского камерного оркестра, а также выступление под открытым небом легендарного петербургского коллектива “Терем-квартет”, которое состоится в живописном внутреннем дворике Хаапсалуского епископского замка. На уютных концертных площадках курортного города запланирован целый ряд других не менее ярких музыкальных мероприятий. Фестиваль подготовлен при сотрудничестве Eesti Kontsert и горуправы Хаапсалу. Подробнее: tchaikovskyfestival.ee
Одновременно в Ида-Вирумаа стартует традиционный летний фестиваль “Музыка семи городов”, который пройдет с 1 по 11 июля. Фестиваль откроется увлекательным спецпроектом “Яблоко от яблони. Лейбуры, Реммели и Тафенау”, который соберет на сцене Йыхвиского концертного зала представителей известных эстонских музыкальных династий, отцов и детей, объединив опыт и энергию нескольких поколений. Гостей фестиваля также порадуют ансамбль Nortango, дуэт ударников Хейго Росин и Танель-Эйко Новиков, фортепианный дуэт Йохан Рандвере и Юстас Шервеникас (Литва), Маарья-Лийз Илус, Лийзи Койксон, Альвар Тийслер, Кадри Тоомоя и другие. В течение фестиваля в Ида-Вирумаа прозвучат 13 концертов! Гостям будет предложена программа для всей семьи, ночное кино и полуночный концерт в живописном парке Тойла. Подробности: eestikontsert.ee/7linna.
Ансамбль Hortus Musicus завершит свой концертный сезон фестивалем “In Horto Regis”. Музыканты ждут гостей с 5 по 8 июля в церкви Нигулисте, Кадриоргском дворце и Надвратной башне. Четыре программы в течение четырех летних вечеров предложат публике широкий выбор: от старинной музыки до мелодий экзотических народов. Прелюдией к фестивалю станет концерт в церкви Нигулисте 3 июля, а заключительный аккорд прозвучит 8 июля во дворце Кадриорг. Этот концерт является частью цикла “Летняя музыка в Кадриорге”, в рамках которого Eesti Kontsert в период с 1 июля по 26 представляет публике по четвергам разнообразную программу и интересных артистов.
Новый летний фестиваль O/Padise запланирован с 9 по 11 июля. В качестве концертных площадок выбраны средневековый монастырь и поместье Падизе. Этот летний праздник станет музыкальной прелюдией к большому международному фестивалю, который ожидается в Падизе уже следующим летом. Концертные программы навеяны атмосферой древних монастырских стен, насыщены современными технологиями и переплетениями разнообразных культурных пластов. В меню фестиваля значится многое: от выступления крупнейшего израильского оркестра барочной музыки Barrocade до интереснейшего симбиоза старинной музыки и рока в проекте „RockBarock“ во главе с певцом Вальтером Соосалу. Подробнее: eestikontsert.ee/festivalid
Фестивальное лето Eesti Kontsert завершится популярнейшими Днями оперы на острове Сааремаа, которые пройдут 20 и 24 июля на территории средневекового замка Курессааре. В качестве главного гостя на остров приедет “Санктъ-Петербургъ Опера” — театр с мировым именем. Кульминацией фестиваля станет оперный гала-концерт известного эстонского баса Айна Ангера, блистающего на мировых сценах. Подробнее: saaremaaopera.com.
В самом конце лета — с 23 по 28 августа — Eesti Kontsert организует в Таллинне фестиваль классической музыки для школьников KRATT. На площадках фестиваля молодые музыканты смогут отточить свое мастерство под руководством именитых мастеров. Фестиваль завершится концертами молодежных оркестров в церкви Св. Екатерины — под управлением Андреса Кальюсте и в концертном зале “Эстония” под управлением Олари Эльтса. Подробнее: krattfestival.ee