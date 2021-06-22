Eesti Kontsert запускает летнюю фестивальную программу по всей Эстонии

Музыкальное лето Eesti Kontsert откроется фестивалем Чайковского в Хаапсалу, который пройдет с 1 по 4 июля. Главными событиями пятого по счету международного фестиваля станут выступление Латвийского национального балета, совместный концерт российского скрипача, дирижера, певца Дмитрия Синьковского и Таллиннского камерного оркестра, а также выступление под открытым небом легендарного петербургского коллектива “Терем-квартет”, которое состоится в живописном внутреннем дворике Хаапсалуского епископского замка. На уютных концертных площадках курортного города запланирован целый ряд других не менее ярких музыкальных мероприятий. Фестиваль подготовлен при сотрудничестве Eesti Kontsert и горуправы Хаапсалу. Подробнее: tchaikovskyfestival.ee

Одновременно в Ида-Вирумаа стартует традиционный летний фестиваль “Музыка семи городов”, который пройдет с 1 по 11 июля. Фестиваль откроется увлекательным спецпроектом “Яблоко от яблони. Лейбуры, Реммели и Тафенау”, который соберет на сцене Йыхвиского концертного зала представителей известных эстонских музыкальных династий, отцов и детей, объединив опыт и энергию нескольких поколений. Гостей фестиваля также порадуют ансамбль Nortango, дуэт ударников Хейго Росин и Танель-Эйко Новиков, фортепианный дуэт Йохан Рандвере и Юстас Шервеникас (Литва), Маарья-Лийз Илус, Лийзи Койксон, Альвар Тийслер, Кадри Тоомоя и другие. В течение фестиваля в Ида-Вирумаа прозвучат 13 концертов! Гостям будет предложена программа для всей семьи, ночное кино и полуночный концерт в живописном парке Тойла. Подробности: eestikontsert.ee/7linna.