На личном примере: Известные актеры Русского театра призвали вакцинироваться

Сразу скажем — вакцинирование актеров и сотрудников Русского театра в культурном центре “Кая” прошло по плану, самочувствие получивших вакцину — хорошее.

Город Таллинн проводит активную социальную кампанию, в ходе которой жителей призывают записываться на вакцинацию, и сделать это сейчас очень просто: зарегистрироваться могут жители Эстонии в возрасте от 12 лет круглосуточно на портале digilugu.ee, а также с 8 до 20 часов по номеру 1247. Информацию о вакцинировании в Эстонии на русском языке можно получить на портале vaktsineeri.ee/ru/

Поддержали сегодня инициативу и известные актеры, а также рядовые сотрудники Русского театра, чтобы новый театральный сезон начался на сцене в присутствии зрителей, а не на удаленке…

Актер Русского театра Александр Ивашкевич был довольно эмоционален в отношении скептиков: “Надо один раз сесть и посмотреть на человека, который болел! Посидеть с ним. Побояться за него. Принести ему бульон. Увидеть, что он его пить не может, потому что у него сил нет. Надо испугаться, потому что когда человек испугается за ближнего, тогда он может быть испугается и за себя тоже…”

Актриса Татьяна Егорушкина подчеркнула, что она считает вакцинацию признаком цивилизованного человека, который несет ответственность не только перед собой, но и перед обществом. “Потому что мы все хотим жить при стабильной экономике, все мы хотим посещать рестораны, театры. Все мы хотим встречаться с друзьями и путешествовать. Так что, я не вижу проблемы, чтобы при отсутствии противопоказаний, сделать себе прививку”, — сказала Егорушкина.

Актер и радиоведущий Александр Кучмезов предпочитает опираться на субъективный опыт: “Я для себя сделал вывод и принял решение пройти вакцинацию. Опыт мой основывается на рассказах близких мне людей, у которых есть печальный опыт, есть серьезные потери, поэтому я решил, что лучше пойти и сделать вакцину”.

Специалисты говорят о том, что завершенный процесс вакцинирования эффективен и против активно распространяющегося сейчас индийского штамма и просят обязательно приходить на вторую прививку, если она необходима. А в случае, если по каким-то причинам вы не можете прийти на вакцинацию в заранее запланированное время, специалисты просят обязательно сообщать об этом по номеру 1247 — чтобы процесс в трех крупных таллиннских центрах вакцинирования — в культурном центре “Кая”, спортивных комплексах “Тондираба” и “Сыле” — проходил без лишних накладок.